РИАМО - 22 окт. В Одинцовском округе продолжаются работы по реконструкции нового корпуса школы №12, в здании на улице Молодежная раньше располагалось территориальное управления образования, а теперь появится полноценное учебное заведение на 750 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал ход реконструкции нового корпуса школы №12 в Одинцове. Стоимость работ по перепрофилированию – порядка 100 миллионов рублей. На сегодняшний день реконструкция выполнена уже на 50%: завершен ремонт входной группы, утеплен фундамент спортзала, установлена гидроизоляция, а также приведена в порядок кровля.

«Результатом сегодняшней проверки остался доволен. Как и на любой стройке есть определенные замечания, соответствующие рекомендации подрядчикам даны – уверен, что все они будут учтены. Подчеркну, что самое важное – успеть с благоустройством территории до холодов и снега. Все, что касается внутренних работ, будет происходить в закрытом контуре. Достаточное количество людей и техники позволит нам достичь финального результата», – подчеркнул Иванов.

Он подчеркнул, что работы идут графику, но подобные выезды и штабы будут проводить регулярно, так как до конца года осталось всего два с лишним месяца.

На данный момент проводится замена фасада первого этажа и инженерных систем.

После реконструкции на первом этаже корпуса будут оборудованы столовая и спортивный зал, на втором разместят классы начальной школы. Третий и четвертый этажи отведут для старших классов, а пятый – под учебные аудитории для естественных наук.

С запуском этого объекта удастся существенно разгрузить одинцовскую школу №12, которая принимает учеников из микрорайона «Гусарская баллада».

Ранее была открыта после масштабной реконструкции школа в Новом городке. Также закончен капитальный ремонт Ершовской СОШ. До конца года на базе клуба «Искатель» в Новом городке создадут новый детсад.