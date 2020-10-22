РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Жители Люберец, у которых в домах имеются проблемы с работой отопления, могут обратиться в ЕДС ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сотрудники управления совместно с представителем УК ООО «Самолет Сервис» на днях провели обследование ИТП, расположенных в МКД, из которых получили сигналы от жителей о некачественной услуге по отоплению.

«В связи с технологическим сбоем, произошедшим на сетях центрального отопления, сотрудники УК работают в круглосуточном режиме. На сегодня ресурс подается в полном объеме. Заявки по завоздушиванию системы ЦО в жилых помещениях отрабатываются поквартирно», - говорится в сообщении.

Если есть замечания, стоит обращаться в ООО «Самолет Сервис» по телефону: 8(800)775-24-11, сообщить об аварии можно и в ЕДС ЖКХ Люберец по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105.

Для незамедлительного устранения замечаний можно написать в аккаунты в социальных сетях заместителя главы по вопросам ЖКХ Люберец Василия Власова.