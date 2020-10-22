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РИАМО
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Александр Манзюк
В целях профилактики от заражения коронавирусом в столичной подземке проводят дезинфекцию тоннелей с помощью промывочных машин, по ночам перегоны между станциями обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Такая мера позволяет тщательно очистить тоннели, по которым ходят поезда с пассажирами.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Машины использовались для промывки тоннелей и ранее, но теперь в цистерны объемом по 10–12 тонн добавляют специальное дезинфицирующее средство.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Подвижной состав проходит ежедневную уборку и мойку, в том числе со специальными дезинфицирующими средствами.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Особое внимание уделяют всем элементам, к которым прикасаются пассажиры (ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам, поручням эскалаторов).
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РИАМО
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Александр Манзюк
Сотрудники клининговой службы дезинфицируют их чаще - один раз в 1,5-2 часа.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Составы метрополитена проходят дезинфекцию каждый раз при заходе в депо, где помимо прочего поезда проходят кварцевание.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Такой способ применяется уже несколько лет, он показал свою эффективность.
©
РИАМО
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Александр Манзюк
В последние годы столичный метрополитен получил много нового подвижного состава. Все новые поезда имеют встроенную систему обеззараживания.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: дезинфекция поездов в столичном метро
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