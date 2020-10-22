РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Распределительный центр, в котором будут хранить и комплектовать для отправки в магазины продукты и товары, планируют построить в подмосковном Красногорске в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства распределительного центра на Ильинской территории горокруга Красногорск. Центр общей площадью порядка 85 тысяч квадратных метров предназначен для хранения продуктов питания, сопутствующих товаров народного потребления и их комплектации для отправки в магазины розничной торговой сети.

«На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций. Прогнозируемая дата завершения строительства – второй квартал 2023 года. Открытие объекта позволит создать более 1,5 тысячи дополнительных рабочих мест в муниципалитете», - говорится в сообщении.

В ходе проверки инспекторы выявили нарушения в части отклонения от проектной документации. Застройщик незамедлительно приступил к устранению замечаний.

«Застройщик будет обязан устранить выявленные нарушения в течение двух месяцев, если этого не произойдет, то в его отношении будут применены уже более жесткие меры. Следующая проверка запланирована на декабрь 2020 года», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.