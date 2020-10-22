РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Жители подмосковного Красногорска активно задавали вопросы, касающиеся строительства, на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В Главном управлении государственного строительного надзора подвели итоги работы с новыми обращениями. Так, с 8 по 14 октября специалисты ответили на 188 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 44 вопроса - с портала «Добродел».

«Количество обращений возросло по сравнению с предыдущим периодом на девять. Самыми активными на прошлой неделе стали жители Красногорска, Мытищ и Одинцовского городского округа», - говорится в сообщении.

В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства, этой теме посвящены 55 обращений, информирования о ходе строительства – 29 обращений, содержания строительной площадки – 26, исполнения обязательств по ДДУ – 24 обращения.