РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Полицейские подмосковного Подольска изъяли около 1 килограмма прекурсора амфетамина у жителя Москвы в ходе патрулирования в округе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«На маршруте патрулирования выявлен ранее судимый 34-летний житель Москвы, у которого в рюкзаке обнаружен и изъят сверток из скотча с кристалообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержит в своем составе 1-фенил 2-нитропропен, общей массой более 997 граммов, который является прекурсором и может использоваться при синтезе амфетамина», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.