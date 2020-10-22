РИАМО - 22 окт. Сообщения в соцсетях и мессенджерах о том, что под видом волонтеров в Подмосковье ходят грабители и раздают жителям домов пропитанные наркотиками маски, являются фейками, сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ряде округов Московской области через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в материале.

Эти сообщения имеют все признаки фейка, так как в них нет ссылки на источник информации, а также конкретного указания населенного пункта, где происходили инциденты.

Кроме того, в сообщениях присутствует просьба о распространении, так как основная их цель — посеять панику среди населения.

В полиции предупредили, что распространение в СМИ и Интернете недостоверной информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой фейковых сообщений в чатах», — заключается в сообщении.