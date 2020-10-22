РИАМО - 22 окт. Туристический портал «Путь-дорога» запустил новый сервис «Конструктор впечатлений», с помощью которого пользователи смогут выбрать место отдыха или целый маршрут, исходя из ожидаемых впечатлений.

Например, посетив спецпроект «Золотая осень», пользователю расскажут о местах, где можно интересно провести это время года - сделать красивые осенние фотографии, прокатиться на велосипеде до наступления зимы, сходить на экскурсии или организованные турпоходы, а также отдохнуть в одиночестве и поддаться осенней меланхолии.

Кроме того, на портале появилась возможность выбора маршрутов, исходя не только из направления и вида транспорта, но и в зависимости от тематики путешествия - отдых с детьми, на природе, культурный или экстремальный отдых. Также здесь расскажут о том, где провести праздники, а еще можно узнать много нового о культуре и истории Московского региона.

В добавление ко всему на «Путь-дороге» появился формат сториз – очень удобный для использования в мобильной версии. С помощью этого формата пользователи смогут узнавать о появлении новых интересных материалов на портале без затрат времени на дополнительный поиск.

Туристический портал «Путь-Дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.

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