РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 22 окт. За 9 месяцев этого года в подмосковных Котельниках на свет появились 10 двойняшек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В городском округе Котельники 94% беременных родили в перинатальных центрах Московской области. Всего на свет появились с начала года 340 малышей, из которых 10 - двойняшки», - говорится в сообщении.

С начала года выросло количество родов в учреждениях Московской области. Это произошло в результате постоянной работы с беременными женщинами, введения комплексной услуги в подмосковных роддомах.