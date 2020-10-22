РИАМО - 22 окт. Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники Александр Шишонин рассказал, что осенью поднять иммунитет можно занятием физкультурой и правильным питанием, сообщает aif.ru.

Эксперт напомнил, что физическая активность способствуют усилению кровоснабжения и работы «иммунных» органов. Также в укреплении иммунитета поможет висцеральный массаж — массаж живота и внутренних органов.

«Для усиления работы дыхательных путей можно выполнять дыхательную гимнастику. Контрастный душ позволит тренировать сосудистую систему и механизмы иммунного ответа», — подчеркнул Шишонин.

Он также посоветовал есть больше продуктов с флавоноидами и фитонцидами (крупнейший класс растительных полифенолов).

К таким продуктам относятся: лук, чеснок, брокколи, зеленый чай, перец, томаты, оливковое масло, кедровые орешки, молоко, кисломолочные продукты, авокадо и зеленый горошек. ​