РИАМО - 22 окт. Врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники Александр Шишонин рассказал, что осенью поднять иммунитет можно занятием физкультурой и правильным питанием, сообщает aif.ru.
Эксперт напомнил, что физическая активность способствуют усилению кровоснабжения и работы «иммунных» органов. Также в укреплении иммунитета поможет висцеральный массаж — массаж живота и внутренних органов.
Он также посоветовал есть больше продуктов с флавоноидами и фитонцидами (крупнейший класс растительных полифенолов).
К таким продуктам относятся: лук, чеснок, брокколи, зеленый чай, перец, томаты, оливковое масло, кедровые орешки, молоко, кисломолочные продукты, авокадо и зеленый горошек.
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