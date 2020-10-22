РИАМО - 22 окт. Земельный участок по Курскому направлению железной дороги передали в аренду компании РЖД, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Принято решение передать ОАО «РЖД» в аренду земельный участок ориентировочной общей площадью 0,18 гектара для размещения проектируемых объектов железнодорожной инфраструктуры Курского направления Московской железной дороги», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Компания получила участок на срок 11 месяцев 28 дней.

Решение об аренде было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром столицы Сергеем Собяниным.