РИАМО - 22 окт. В поселке Елгозино городского округа Клин в декабре будет введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение объекта необходимо для оказания первой помощи и осуществляется в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек.

«На объекте выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, каркаса здания. Ведутся работы по закрытию теплового контура, благоустройству прилегающей территории. Готовность объекта более 40 %», - говорится в сообщении.

В медучреждении будут обстроены кабинеты осмотра, оказания первой помощи, жилье для врача с отдельным входом и технические помещения. Заявленная площадь здания равна 175,8 квадратного метра.

В текущем году регион должен обзавестись еще 13 фельдшерско-акушерскими пунктами по нацпроекту «Здравоохранение».