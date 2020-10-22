РИАМО - 22 окт. На торги выставят участок для строительства и эксплуатации объекта производственного назначения по адресу: поселок Роговское, Рогово, владение 1, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, на заседании в четверг согласилась с реализацией этого земельного участка.

«Как сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на земельном участке площадью 3,2 гектара одобрено строительство объектов, предназначенных для размещения пищевой промышленности», - говорится в сообщении.

Суммарная поэтажная площадь нового строительства, установленная для этого участка, составляет 51 467 квадратных метров.