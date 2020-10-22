РИАМО - 22 окт. В столице в текущем году на 13,3% снизилось общее число ДТП, в которых погибли и пострадали люди, по сравнению с таким же периодом 2019 года, количество погибших в ДТП уменьшилось на 17%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, число людей, пострадавших в ДТП, снизилось на 16%.

«Когда речь идет о здоровье и жизни, даже такого снижения недостаточно. <...> На улице похолодало — нарушения опасны как никогда», — отмечается в материале.

Столичный дептранс призвал москвичей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость за рулем.