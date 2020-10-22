С 19 октября каникулы в московских школах закончились. Однако не все ученики вернулись в школы – из-за коронавируса школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. Уроки проходят на платформе «Московская электронная школа» (МЭШ), которую в столице начали активно использовать в период пандемии. Как сервис справляется с пиковыми нагрузками во время второй волны, выяснила корреспондент РИАМО.

Уроки в Teams

Власти Москвы надеются, что перевод старшеклассников на дистанционку (именно они составляют две трети заболевших среди московских детей) позволит сократить число контактов, рассредоточить младших школьников внутри зданий, ведь нагрузка на школы сократится практически в два раза. При этом старшеклассники могут находиться дома одни и легко адаптируются к дистанционному формату.

Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, сейчас город намного лучше готов к дистанционному обучению, чем весной, так как за последние полгода был подготовлен запуск обновлений в «Московской электронной школе».

«Самое главное: мы внедрили сервис видеоконференцсвязи, который позволяет дистанционно вести уроки прямо из МЭШ – в связке как с расписанием, так и с электронным дневником», - отметила Ракова.

Московская электронная школа – сервис, разработанный для того, чтобы упростить организацию процесса обучения. Он включает в себя электронный дневник, журнал, библиотеку, методические рекомендации для учителей.

До пандемии, при очных занятиях преподаватели отмечали в МЭШ успеваемость и оценки школьников, выгружали домашние задания и отчеты. Родители могли отследить посещаемость школьников, посмотреть оценки, узнать программу уроков.

В марте этого года, когда процесс обучения полностью перешел в дистанционный формат, МЭШ стали использовать активнее. Теперь платформа работает совместно с сервисом Microsoft Teams (аналог Zoom), который позволяет проводить онлайн-занятия.

«Сейчас МЭШ выдает ссылку на конференцию в Teams. Мы заранее готовим ссылки на каждый урок и вывешиваем их в МЭШ. Переходя по ссылке, ученик попадает в онлайн-конференцию в программе Teams, и там мы по видеосвязи уже проводим урок», - пояснил Михаил, преподаватель математики в одной из московских школ.

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МЭШ «полетел», но обещал вернуться

В понедельник 19 октября, когда московских школьников снова перевели на дистанционку, сервис МЭШ стал работать при пиковых нагрузках – и дал сбой.

По данным оперативного штаба Москвы, резко возросло число уникальных запросов в секунду: показатели в это время достигли почти 90 тысяч, что в три раза больше, чем весной.

В первые два дня школьники и учителя жаловались на перебои в работе МЭШ. Платформа зависала, преподаватели не могли загрузить ссылки на конференции, многие просто не могли войти в свой профиль.

По словам Михаила, в эти два дня дети не могли войти в МЭШ, чтобы по ссылкам перейти на видеоконференции уроков.

«Когда полетел МЭШ, у меня один парень успел подключиться к конференции Teams. И только потому, что он всем одноклассникам разослал эту ссылку в личные сообщения, они тоже смогли подключиться. На следующем уроке уже никто не успел подключиться в Teams, и я создал ссылку на Zoom, которую разослал всем классный руководитель», - рассказал Михаил.

Ученица 11-го класса московской школы Элеонора отмечает, что трудности также были с прохождением электронных тестирований, которые учителя выгружают в МЭШ.

«Сайт в эти два дня был очень перегружен, он постоянно вылетал и невозможно было пройти тесты. Мне, например, выскакивала запись «Вы не можете дать ответ», а некоторым одноклассникам сервис засчитал тест, хотя они его не проходили. Также платформа не сохраняет ответы – я проходила один тест три раза, чтобы учитель увидел результат», - рассказала школьница.

По словам ученицы, когда МЭШ полностью завис, невозможно было войти даже в свой профиль и найти ссылку на онлайн-урок. Поэтому учителя создавали ссылки в Zoom, пересылали их классу в мессенджерах и проводили занятия на этой платформе.

«Это гораздо удобнее – не нужно долго ждать, пока загрузится МЭШ и появится ссылка на конференцию. А еще здесь удобный интерфейс», - считает Элеонора.

Неполадки устранили

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы заявили, что специалисты приступили к диагностике работы МЭШ сразу после сообщений о сбоях. Основная причина неполадок в системе – большая нагрузка.

По данным ДИТ, всего у МЭШ более 2 миллионов пользователей, одномоментно подключаются к урокам более 600 тысяч учеников и учителей.

«Несмотря на предварительные тестирования программы, при таком масштабном подключении неполадки на старте бывают неизбежны», — отметил замглавы ДИТ Владимир Макаров.

По информации оперштаба, специалисты круглосуточно следят за качеством процессов в МЭШ и адаптируют сервис к резко увеличившемуся числу пользователей. На данный момент система работает в штатном режиме.

Так, в среду учителя провели в МЭШ почти 150 тысяч уроков 6-11 классов, что составляет 93% от общего числа всех занятий, сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

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Искать баги и проверять тетрадки по ночам

«Сейчас МЭШ, действительно, работает стабильно: выдает ссылки, грузит задания. Сбои были только первые два дня», - рассказал Михаил.

Преподаватель московской школы Александр подтвердил, что неполадок в работе сервиса стало меньше.

«После проблем 19-го числа система работает достаточно стабильно. Но чаще стали технические паузы в работе вечером, что некомфортно для тех, кто имеет привычку проверить тетрадки на сон грядущий или заняться планированием», - отметил преподаватель.

Александр добавил, что уже привык к нестабильной работе МЭШ. Он советует коллегам в период пиковых нагрузок работать поздно вечером или ночью – в это время шанс того, что система зависнет, меньше.

Преподаватели отмечают, что сама по себе задумка МЭШ удобная, однако платформа пока недоработана. Из-за этого сервис постоянно выдает ошибки, которые мешают процессу обучения.

«Когда работаешь с МЭШ, могут пропасть оценки или комментарии к уроку, если прервется соединение с сервером – пропадет сделанная работа, так как нет автоматического сохранения», - рассказывает Александр.

Хотя технические специалисты и решают часть проблем, делается это медленно. По его мнению, система еще сырая и не готова к массовому использованию.

«Коротко говоря, ощущаешь себя тестером свежей программы, выискивающим баги», - говорит московский учитель.

Помимо технических ошибок системы, школьники и преподаватели жалуются на неудобный интерфейс и отсутствие структуры поиска материалов к урокам. По мнению Михаила, такие проблемы занимают больше времени при подготовке к занятиям.

«В МЭШ очень много разных подсистем – дневник, библиотека, журнал, и они объединены довольно непрактично. Еще здесь довольно неудобный интерфейс: я до сих пор не могу понять, как планировать занятие в этом сервисе, как выгрузить сюда домашнее задание. Если честно, проще взять обычную тетрадку и все от руки писать», - признается Михаил.

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Хор и физкультура онлайн

Между тем, по словам родителей московских школьников, платформа все-таки удобна – например, тем, что оперативно позволяет получить информацию об учебном процессе. По мнению Светланы, мамы восьмиклассника, МЭШ объединяет все необходимые сервисы для учебы.

«Я в любое время могу узнать, как учится мой сын и все ли занятия он посещает. То, что сервис включает в себя и электронную библиотеку, и журнал, тоже очень удобно. Все учебники и материалы к урокам собраны в одном месте и доступны онлайн», - считает москвичка.

Как рассказала мама московской восьмиклассницы, которая учится в кадетской школе, через Teams проходят даже уроки по физкультуре и строевая подготовка.

«Сейчас все нормально. Дочка целый день занимается сама. Утром построение и доклад – к уроку готова, даже за компьютером сидит в кадетской форме! Вчера у них был хор и физкультура, в общем, все предметы онлайн, включая самоподготовку», - рассказала москвичка.

Она отметила, что система дистанционного обучения сейчас работает намного лучше, чем весной, когда «проведут пару уроков – и все».