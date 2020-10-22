РИАМО - 22 окт. В начале следующей недели в Москве и Подмосковье синоптики обещают теплую погоду без осадков, скорость ветра днем будет достигать 2-7 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В начале следующей недели ожидается погода без осадков, при слабом ветре ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем — 6-11 градусов тепла», — отмечается в материале.

Потепление начнется уже в четверг. К пятнице максимальная температура воздуха составит плюс 15 градусов. В субботу прогнозируется плюс 13 градусов, а в воскресенье будет небольшое похолодание до плюс 6-11 градусов.

До конца недели прогнозируются дожди. Ветер будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду.