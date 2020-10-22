РИАМО - 22 окт. Порядка 60 посетителей торгово-развлекательных центров «Галерея-Аэропорт», «Хорошо» и «XL» на севере Москвы оштрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты во время посещения данных заведений, сообщил журналистам в четверг главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров.

«На севере Москвы проведены контрольные мероприятия по соблюдению масочно-перчаточного режима посетителями торговых центров. В ходе рейдов выявлено и составлено 58 протоколов об административно-правовых нарушениях», — сказал Нестеров.

Штраф за нарушение составил 4 тысячи рублей, добавил он.

Всем горожанам необходимо носить маски и перчатки в общественных местах мегаполиса для предотвращения распространения Covid-19.

Также жителям старше 65 лет, гражданам с хроническими заболеваниями и беременным женщина рекомендовано соблюдать домашний режим.

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