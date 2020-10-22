РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Дополнительный контейнер для сбора старых и ненужных шин установили на Красногвардейском бульваре в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Контейнер для сбора изношенных автомобильных шин с целью исключения загрязнения окружающей среды и предупреждения несанкционированных свалок установили в городском округе Подольск в четверг. Специализированный 27-кубовый контейнер разместили у дома №44в по Красногвардейскому бульвару», - говорится в сообщении.

В комитет по жилищно-коммунальному хозяйству неоднократно поступают вопросы жителей, управляющих компаний и юридических лиц в области утилизации старых шин. Так как на мусоросборочные площадки резину выбрасывать нельзя в виду того, что полигоны не принимают данный вид отходов, их перерабатывают специализированные организации. Утилизацией занимается компания «ОрисПром».

На сегодняшний день в Подольске установлено четыре контейнера, прорабатывается вопрос об организации еще восьми дополнительных мест.

Контейнер рассчитан на 400 легковых или 100 грузовых шин. В дальнейшем их измельчат на резиновую крошку, которую будут использовать при производстве асфальта, а также травмобезопасных покрытий на детских и спортивных площадках.

Бесплатно сдать в утилизацию отработанные горожане могут вблизи гаражного кооператива №18 по улице Суворова в микрорайоне Климовск напротив дома №1 по Цементному проезду в Подольске, в поселке МИС (Старое Симферопольское шоссе, 51-й километр, владение 1), а также в поселке Кузнечики (Парковый проезд). Контейнер для сбора старых шин открыт круглосуточно, вывозить содержимое будут по мере накопления.