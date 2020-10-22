РИАМО - 22 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность социальным работникам, которые помогают пожилым горожанам, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, а также безработным в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«В пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под свою опеку самых незащищенных перед болезнью людей — это москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Спасибо соцработникам за этот благородный труд!» — написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.

Мэр напомнил, что социальную поддержку на текущий момент получают свыше 4 миллионов человек. На программу соцподдержки в этом году власти города выделили более 540 миллиардов рублей.

Собянин также добавил, что в сентябре 2019 года до 19,5 тысяч рублей повысили минимальный доход неработающего пенсионера, доплаты к пенсиям получают больше 2 миллионов человек.

Кроме того, для москвичей старшего возраста работают проекты «Московское долголетие» и «Мой социальный центр».

«Мы также реформировали службу занятости. Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии. С начала года мы нашли работу почти 133 тысячам человек, еженедельно трудоустраиваем более 7 тысяч», — заключил градоначальник.

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