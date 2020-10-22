РИАМО - 22 окт. В Подмосковье провели комплекс мер по снижению аварийности на дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Он подразумевает снижение количества мест концентрации ДТП на 20%, по сравнению с 2017 годом, и число смертей в дорожных авариях до 12 человек на 100 тысяч населения.
В 2020 году на 290 региональных дорогах установили более 77 тысяч световозвращающих катафотов. Они привлекают внимание водителей в условиях ограниченной видимости и создают шумовой эффект в случае выезда на встречную полосу или обочину.
Кроме того, на региональных дорогах более 110 переходов оборудовали специальными светодиодными маячками, установили свыше 1,5 тысяч новых дорожных знаков, свыше 10 километров тросовых и металлических барьерных ограждений и более 300 искусственных дорожных неровностей.
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