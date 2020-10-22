РИАМО - 22 окт. Порядка 40 многоквартирных домов обанкротившейся ГК Urban Group планируют достроить в Подмосковье в 2021 году, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В 2017-м и 2018 годах были приняты решения, вместе с фондом (защиты прав граждан-участников долевого строительства - ред.) уже осуществляются работы по завершению строительства объектов проблемной группы компаний Urban Group. На сегодняшний день уже часть домов введена. В этом году мы вводим часть домов, но большая часть должна быть завершена в следующем году. Это порядка 40 домов», — сказала Федотова в ходе пресс-конференции.

Всего у обанкротившегося застройщика 65 многоквартирных домов на территории Подмосковья.

Достройка объектов финансируется из средств федерального бюджета и бюджета Московской области в пропорции 50 на 50.

На информационном портале объектов долевого строительства Подмосковья можно в режиме онлайн отслеживать ход строительства домов и реализацию механизмов по обеспечению нарушенных прав граждан-соинвесторов.