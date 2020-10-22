РИАМО - 22 окт. В Подмосковье с начала 2020 года 11 тысяч обманутых дольщиков получили ключи от квартир, компенсации или ключи от квартир в других жилых комплексах, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В прошлом году мы брали на себя достаточно амбициозный план по решению проблем обманутых дольщиков за бюджетные средства — 19 тысяч. В этом году — 15,5 тысяч. Уже 11 тысяч дольщиков получили либо ключи от квартир либо компенсации, либо ключи от квартир в других ЖК, по которым мы привлекали внебюджетные средства и иных инвесторов», — сказал Федотова в ходе пресс-конференции.

По ее словам, до конца текущего года планируется выдать еще порядка 5 тысяч ключей.

«В топ-3 — безусловно, ЖК «Раменский», где 1,5 тысячи граждан ждут свои квартиры, и там привлечен инвестор, который достраивает этот дом. Буквально в ноябре планируется закончить строительство и ввести дом в эксплуатацию. Ключи планируем выдавать уже в декабре», — отметила министр.

Также в топ-3 вошли два жилых комплекса в Ногинске. Ввод в эксплуатацию запланирован на октябрь или ноябрь, а выдача ключей — на декабрь.