РИАМО - 22 окт. Московская область по обеспеченности населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения занимает пятое место среди субъектов в ЦФО, этого удалось добиться благодаря реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.
Проводимые мероприятия позволили в 2019 году увеличить долю населения Подмосковья, обеспеченного качественной питьевой водой до 91,7% — порядка 7 миллионов человек. Этот показатель значительно превышает общероссийский средний показатель в 85,5% обеспеченности населения чистой водой. Каждый год Роспотребнадзор определяет значение целевого показателя.
В текущем году будет построен и модернизирован 41 объект водоснабжения. Уже завершены работы по установке восьми станций водоподготовки и строительству станции обезжелезивания на водозаборных узлах в Рузском, Коломенском, Пушкинском и Дмитровском округах. Качественную питьевую воду в свои дома получат дополнительно более 256 тысяч человек.
«Сегодня Подмосковье по обеспеченности населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения занимает пятое место среди субъектов в ЦФО. К примеру, плановый показатель федерального проекта для Подмосковья на 2020 год составляет 89,9%, сегодня он уже выше на 1,92%», отметил Хромушин. По его словам, численность населения Подмосковья ежегодно увеличивается, регион развивается, поэтому качество питьевой воды и работоспособности системы водоснабжения постоянно находятся на контроле региональных властей. Программа губернатора Подмосковья «Чистая вода» реализуется в области с 2014 года. За шесть лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 миллиона жителей, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения.
«Сегодня Подмосковье по обеспеченности населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения занимает пятое место среди субъектов в ЦФО. К примеру, плановый показатель федерального проекта для Подмосковья на 2020 год составляет 89,9%, сегодня он уже выше на 1,92%», отметил Хромушин.
По его словам, численность населения Подмосковья ежегодно увеличивается, регион развивается, поэтому качество питьевой воды и работоспособности системы водоснабжения постоянно находятся на контроле региональных властей.
Программа губернатора Подмосковья «Чистая вода» реализуется в области с 2014 года. За шесть лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 миллиона жителей, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения.
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