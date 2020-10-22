РИАМО - 22 окт. Московская область по обеспеченности населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения занимает пятое место среди субъектов в ЦФО, этого удалось добиться благодаря реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

Проводимые мероприятия позволили в 2019 году увеличить долю населения Подмосковья, обеспеченного качественной питьевой водой до 91,7% — порядка 7 миллионов человек. Этот показатель значительно превышает общероссийский средний показатель в 85,5% обеспеченности населения чистой водой. Каждый год Роспотребнадзор определяет значение целевого показателя.

«В Подмосковье продолжается реализация программы по обеспечению населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения «Чистая вода». Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет этой теме особое внимание», - отмечается в сообщении.