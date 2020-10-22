РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Комитет по физической культуре и спорту городского округа Люберцы в преддверии празднования Дня тренера, который отмечается 30 октября, объявляет конкурс на лучший рассказ, фото и видео «Мой тренер», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В жизни каждого спортсмена именно тренер становится другом, который помогает обрести веру в себя и побороть свои страхи, дает мотивацию быть быстрее, выше и сильнее. Принять участие в конкурсе может каждый люберчанин, которому есть что рассказать о своем первом или лучшем тренере. Свои рассказы, фото и видео публикуйте в социальной сети (Instagram) с хештегом #мойтренерлюберцы. Мы обязательно ознакомимся со всеми вашими публикациями и выберем лучшую до 29 октября включительно», - говорится в сообщении.

Победителей определят в трех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучшее фото», «Лучшее видео». Авторам самых интересных публикаций (постов) вручат подарки и призы от комитета по физической культуре и спорту Люберец.