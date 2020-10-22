РИАМО - 22 окт. Порядка 14 тысяч обманутых дольщиков Московской области могут получить ключи от квартир в 2021 году, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В 2021 году 14 тысяч дольщиков получат ключи. В том числе, 6,4 тысячи - это дольщики ГК Urban Group, 7,7 тысяч - мы решаем за счет инвесторов», - сказала Федотова в ходе пресс-конференции.

Он отметила, что в 2022 году вопрос 4,6 тысяч дольщиков планируется решить также за счет инвесторов, а в 2023 году эта цифра вырастит до 4,8 тысяч.

Министр пояснила, что восстановление прав граждан происходит за счет бюджетного и внебюджетного финансирования. С 2012 года для этих целей были привлечены средства инвесторов на сумму более 90 миллиардов рублей.