РИАМО - 22 окт. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко будет соблюдать самоизоляцию из-за того, что у члена его семьи выявили коронавирусную инфекцию, сообщает РИА Новости.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он добавил, что Мурашко будет работать дистанционно, так как у него хорошее самочувствие. Глава ведомства решил уйти на карантин, чтобы не рисковать здоровьем сотрудников Минздрава.

На публичных мероприятиях замещать Мурашко будет первый заместитель Игорь Каграманян.

В сентябре у отца министра культуры РФ Ольги Любимовой тоже выявили коронавирус. Глава ведомства соблюдала самоизоляцию и работала на удаленке.

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