РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Компания «Исток» из подмосковного Красногорска представила свою продукцию на XXIV Международной выставке «Интерполитех – 2020», которая проходит с 20 по 23 октября в Москве, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Компания «Исток» из Красногорска представила свою линейку легковых прицепов спецназначения на международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2020», которая проходит в Москве», - говорится в сообщении.

В этом году значительную часть экспозиции составили экспонаты, разработанные для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Весной в соответствии с протоколом совещания в Минпромторге России по разработке дизайн-макетов специальных средств медицинской помощи для борьбы с коронавирусом ЗАО «Исток» разработало и изготовило для Федерального медико-биологического агентства России два образца специализированных рефрижераторных прицепов на базе мобильной холодильной камеры с установленным медицинским оборудованием», – сказал заместитель директора ЗАО «Исток» Роман Жакин.

Также на выставке «Интерполитех - 2020» предприятие представляет «Передвижной пост» и прицеп для кинологов.