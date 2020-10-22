РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. На территории 202 пожарной части Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас», расположенной в Балашихе, 21 октября вручили награды огнеборцам, отличившимся на пожаре, сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

На адрес электронной почты Ногинского управления пришло письмо от жителей дома из микрорайона Авиаторов Балашихи, в одной из квартир которого 9 октября произошел пожар. В письме жители выражали благодарность пожарным 202 пожарной части за оперативные действия и профессионализм, проявленные ими во время тушения пожара. Также жители просили поощрить консьержа дома, который до прибытия пожарных проявил инициативу и организовал оповещение жильцов.

«В ходе тушения данного пожара спасатели эвакуировали из задымленного подъезда женщину с ребенком и пожилого мужчину с ограниченными способностями, которые не смогли выйти вместе со всеми жильцами. Руководство Ногинского управления высоко оценило действия спасателей, и было принято решение о награждении всех участников тушения пожара, включая дежурившего в доме консьержа Владимира Левашова», - сказал Начальник Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Игорь Томчук.

Он добавил, что за умелые и инициативные действия при возникновении пожара в жилом доме Левашову была вручена почетная грамота, а огнеборцам - грамоты и ценные подарки.

От совета жильцов дома перед пожарными выступили две жительницы, которые искренне поблагодарили спасателей. Закончилось мероприятие общим фото.