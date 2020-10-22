РИАМО - 22 окт. До конца 2020 года в подмосковном Реутове проведут комплексную работу по демонтажу 46 неисправных и аварийных детских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В конце 2019 года управлением ЖКХ и потребительского рынка администрации Реутова было проведено полное обследование всех детских площадок, расположенных в городе, на предмет технического состояния, исправности и соответствия установленным рекомендациям», - говорится в сообщении.

В результате проверки были составлены акты обследования, на основании которых комитет по управлению муниципальным имуществом выдал распоряжения на демонтаж 46 детских игровых площадок. На сегодняшний день специалисты городских служб демонтировали порядка 30 комплексов.

пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова. пресс-служба главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова. 1 из 2

«При обследовании мы уделяли особое внимание тем площадкам, которые были установлены десять и более лет назад. Однако и среди таких комплексов были полностью исправные – безусловно их мы не трогали. Но 46 площадок действительно отслужили свой век и требуют замены», - сказал заместитель главы городского округа по вопросам ЖКХ Владимир Климов.

Он также отметил, что в 2021 году новые комплексы в первую очередь будут установлены в тех точках, где был произведен демонтаж. Наполнение детских площадок перед их установкой в обязательном порядке обсудят с жителями, с советами многоквартирных домов.

«После окончания работ по демонтажу всех площадок комиссия из числа сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства будет составлять план на 2021 год. Если жители хотят ускорить этот процесс, они могут обратиться напрямую в управление ЖКХ администрации городского округа или передать информацию через свою управляющую организацию», - добавил Климов.

За последние шесть лет в Реутове комплексно благоустроили 118 дворов, что составило 56% от их общего количества. Всего в городе насчитывается 211 дворовых территорий. На сегодняшний день в городе функционируют 178 детских и восемь спортивных площадок.