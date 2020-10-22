РИАМО - 22 окт. Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова получила патент на разработанный медицинский комплекс для оперативной помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Система представляет собой специальные алгоритмы опроса с применением искусственного интеллекта. Их создали на основе всех возможных вариантов обращений.

«Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», - сказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

В Единый городской диспетчерский центр поступают обращения, диспетчеры их обрабатывают, ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Результаты уходят в информационную систему. Там жалобы оценивают. Система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод: экстренный или неотложный.

Технический результат при использовании этого изобретения — сокращение времени прибытия к пациенту бригады скорой или неотложной медицинской помощи, а также оказание специализированной медицинской помощи.

Станция скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова — это крупнейшая в городе медорганизация, в состав которой входят 60 подстанций и 107 постов.