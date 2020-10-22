РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Турнир по киберспорту в дисциплине Counter-Strike проведут в подмосковном Красногорске 31 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«31 октября управление по физической культуре и спорту горокруга Красногорск совместно с Cyberia24 проведут уникальный турнир в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive 2 на 2», - говорится в сообщении.

Принять участие в турнире может неограниченное количество команд. В команде два человека. Состязания пройдут на площадке компьютерного клуба в доме №6 по улице Зверева в микрорайоне Павшинская пойма.

Победители получат призы и подарки от организаторов. Более подробную информацию можно получить на электронную почту после регистрации.