РИАМО – 22 окт. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года, сообщает ТАСС.

«Сегодня в повестке заседания правительства - вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года», - подчеркнул глава российского кабмина.

Проект продления был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

Программа субсидирования ставок по ипотеке на квартиры в новостройках начала действовать в России весной этого года, когда спрос на недвижимость упал из-за введения режима самоизоляции.