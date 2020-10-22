РИАМО - 22 окт. Двадцать четвертого октября не будет остановки на станциях «Коптево» и «Балтийская» Московских центральных диаметров при движении против часовой стрелки, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

«На участке «Владыкино – Панфиловская» поезда против часовой стрелки прибывают на третий путь», - говорится в сообщении.

Пассажиров призывают обращать внимание на временные указатели. Интервалы движения поездов против часовой увеличены до 8 минут.

Изменения произошли из-за строительных работ на Северо-Восточной хорде.