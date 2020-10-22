РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 окт. Двое подростков получили ушибы и ссадины в результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford в Подольске, по данному факту проводится расследование, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 18 октября в 17:05 по улице Орджоникидзе, у дома № 17 произошло столкновение Volkswagen Polo и Ford Mondeo.

«В результате ДТП получили ушибы и ссадины несовершеннолетние пассажиры (12 и 14 лет), находившиеся в автомашине Volkswagen Polo. Дети были пристегнуты ремнем безопасности и не получили серьезных ранений. Проводится расследование», - говорится в сообщении.