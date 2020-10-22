РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 окт. В Домодедове работы по благоустройству набережной парка «Елочки» завершат в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

21 октября ход работ по благоустройству парка проверили министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Новая набережная станет комфортным местом для отдыха жителей, где будет установлена новая лодочная станция, парковая мебель и организована большая прогулочная зона. Все работы по благоустройству набережной парка завершим в ноябре», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь участка благоустройства составляет 2,12 гектара, в том числе площадь пруда – 0,9 гектара.

В рамках проекта на набережной запланировано укрепление берегов водоема шпунтом и габионами, устройство по всей территории водоема настила из декинга – древесно-полимерного материала. Также на набережной появятся скамейки, урны, шезлонги, зонты. По всей территории установят освещение, организуют лодочную станцию с причалом, пунктом проката лодок, катамаранов и площадкой для отдыха с маленьким пирсом.

Кроме того, на территории появятся передвижная спасательная вышка и сезонные кафе.

В настоящее время в парке полностью выполнены работы по установке настилов из декинга и ограждений вдоль набережной, а также проведено берегоукрепление. Вдоль пешеходных дорожек уложены бордюры и установлено уличное освещение. Кроме того, для удобства и безопасности посетителей в парке появился медицинский пункт и новые туалетные помещения, к которым проведены все городские коммуникации.