РИАМО - 22 окт. Более 400 миллионов рублей заплатили с начала года подмосковные нарушители за негативное воздействие на окружающую среду в регионе, такие данные приводятся в докладе о деятельности Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям.

Ведомство провело около 263 проверок объектов капитального строительства, были наложены штрафы на 9 миллионов рублей, уточняется в презентации ведомства, которая была представлена в ходе заседания Мособлдумы.

«В первом полугодии 2020 года в доход бюджета Московской области (доход субъекта и местный бюджет) по администрируемым управлениям источникам доходов поступили денежные средства в сумме 364 миллионов рублей (9 месяцев – 489 миллионов рублей). Большую часть (97%) от указанной суммы составляет доход от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 356 миллионов рублей», - уточняется в материале.

На слайде отмечено, что также в бюджет Московской области поступили более 6 миллионов рублей по возмещению вреда, причиненного окружающей среде.