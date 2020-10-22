РИАМО - 22 окт. Пассажирская зона столичной подземки проходит дезинфекцию каждые два часа, сотрудники метро обрабатывают все входные элементы, начиная от ручек дверей и заканчивая поручнями на эскалаторах, сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

«Особое внимание мы уделяем пассажирской зоне. Входные двери, ручки входных дверей, кассовые блоки, автоматы по продаже билетов - все это дезинфицируется с периодичностью один раз в два часа. Более расширенная уборка проводится ночью, когда метрополитен закрыт на технический перерыв», - сказал Дощатов.

Он добавил, что составы метрополитена проходят дезинфекцию каждый раз при заходе в депо, где помимо прочего поезда проходят кварцевание.

«Это метод обеззараживания при помощи ультрафиолетовых ламп. Такой способ у нас применяется уже несколько лет, он показал свою эффективность», - добавил Дощатов.

По его словам, в последние годы столичный метрополитен получил много нового подвижного состава. Все новые поезда имеют встроенную систему обеззараживания.

В общественном транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Так, выявлять нарушителей будут на всех станциях метро, также рейды пройдут в вагонах поездов подземки. Все пассажиры обязаны носить маски и перчатки в рамках борьбы с коронавирусом.

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