РИАМО - 22 окт. В бизнес-центре «Научный 17» выявлены нарушения мер профилактики Covid-19, здание находится на юго-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.
«Инспекторами ведомства установлено, что в здании бизнес-центра «Научный 17» не соблюдались рекомендованные масочный и перчаточный режимы», - говорится в сообщении.
Информацию о нарушениях сотрудники Госинспекции передали в Роспотребнадзор для дальнейшего принятия мер ведомством.
В рамках профилактической деятельности по предупреждению заражения коронавирусом организациям могут выписать штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей за отсутствие ограничительной разметки и несоблюдение масочно-перчаточного режима.
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22 ОКТЯБРЯ
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