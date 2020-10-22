РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Жителей городского округа Люберцы приглашают присоединиться к челленджу Юнармии #ВмаскеБезОтмазки, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Чтобы принять участие, нужно снять креативное видео или фото и опубликовать их в соцсетях вместе с текстом о том, почему участник носит маску, и почему это так важно именно для него», - говорится в сообщении.

Чтобы передать челлендж, надо отметить трех человек. Потом поставить хештеги #явмаске #волонтерыподмосковья #вмаскебезотмазки.

Лучшие посты и видео Юнармия опубликует в соцсетях. Победители получат призы от движения «Волонтеры Подмосковья».