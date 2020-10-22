РИАМО – 22 окт. Согласно одному из исследований, во время пандемии россияне стали тратить больше, это связано с тем, что люди оказались в замкнутом пространстве, рассказала психолог, социолог Анастасия Булгакова.

Расходы людей превысили показатели нескольких последних лет. Вместе с этим большинство людей заявили о снижении своих доходов.

«Расходы увеличились в период пандемии, потому что они (люди - ред.) остались в замкнутом пространстве. Когда ты мало работаешь, мало трудишься, повышен уровень стресса, естественно организм хочет заглушить стресс с помощью продуктов питания или как-то побаловать себя новыми средствами по уходу за собой», - сказала Булгакова в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что на работе человеку не нужно готовить завтрак, обед и ужин. На еду расходуется куда меньше.

«Походы в магазин из дома происходят иногда по несколько раз в день. <...> В период паники в большей степени нагнетается ситуация компаниями, которые занимаются торговлей, чтобы сбыть тот или иной товар», – добавила Булгакова.​

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22 ОКТЯБРЯ

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