РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий обсудил с волонтерами работу в пандемию и наметил будущие задачи, говорится в сообщении пресс-службы люберецкого отделения партии «Единая Россия».

21 октября в Картинной галерее прошла встреча Ружицкого с волонтерами при участии депутата Московской областной думы Дмитрия Дениско, депутатов люберецкого совета депутатов и сотрудников администрации муниципалитета. Мероприятие прошло в формате беседы о работе волонтерского штаба в первую волну пандемии и предстоящих задачах в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

«Наши волонтеры за первую волну пандемии отработали порядка 3 тысяч заявок. Не было ни единой жалобы на работу штаба. Вы помогали людям, которые больше всего в этом нуждались, и стали для люберчан практически членами семьи. Сейчас ситуация сложнее, чем была весной. Нагрузка на медиков только увеличивается. Работа до мая всем обеспечена, так что без вас нам не обойтись!» - сказал Ружицкий.

Дениско поблагодарил волонтеров за ответственное отношение к своему делу, пожелал сил и удачи в дальней работе.

«Сейчас вы уже более подготовлены, чем весной, но это не значит, что будет легко. Скорее всего, вас ждет наплыв звонков и заявок на помощь. И сотрудники администрации округа, и депутатский корпус всегда готовы оказать вам поддержку в нелегком волонтерском деле», - поддержал собравшихся Дениско.

Встреча продолжилась чаепитием и общением в неформальной обстановке. Волонтеры рассказали об интересных случаях в работе во время пандемии первой волны и отметили, что эффективное взаимодействие с жителями стало возможно, в том числе, из-за налаженного механизма взаимодействия добровольцев, администрации округа и совета депутатов муниципалитета.

С 15 октября на территории городского округа Люберцы волонтерские штабы «Единой России» возобновляют свою работу. Если у жителей округа есть желание и возможность присоединиться к волонтерскому движению, то можно отправить заявку на электронную почту: lubvolonter@gmail.com.