РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 окт. В СНТ «Ручеек» подмосковных Люберец в четверг затампонировали пять труб, через которые местные жители сбрасывали сточные воды в реку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ранее в администрацию подмосковных Люберец поступили жалобы от местных жителей на сброс сточных вод в речку Сатовку.

«Была создана рабочая группа, в состав которой входят Госадмтехнадзор, министерство экологии и природопользования Московской области, администрация Люберец и неравнодушные жители. В рамках работы мы уже проверили речку Сатовка на территории СНТ «Ручеек». Здесь вместе с Минэкологии мы зафиксировали пять точек сброса сточных вод», - сказала начальник управления по охране окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.

Она добавила, что министерство и администрация оформили необходимые документы и в четверг провели работы по тампонированию сточных труб. Их владельцы ранее отказались устранить добровольно нарушения.

«Минэкологии рассмотрит их дела и назначит наказание в виде штрафа», - заключила Степанова.