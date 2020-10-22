РИАМО - 22 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 462 случая заражения коронавирусом, лидерами по числу инфицированных являются Королев (89) и Сергиево-Посадский округ (38), сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

34 новых случая инфицирования выявили в Воскресенске, по 23 – в Красногорске и Орехово-Зуевском округе, по 19 – в Домодедове и Балашихе, 17 – в Рузском округе, по 13 – во Фрязине и Пушкинском округе, по 12 – в Одинцовском округе, Ступине, Подольске и Химках, 11 – в Щелкове, 10 – в Богородском.

По девять новых случаев зафиксировали – в Долгопрудном и Коломенском округе, восемь – в Ивантеевке, Раменском и Электростали, семь – в Мытищах, пять – в Волоколамске, по четыре – в Егорьевске и Жуковском, по три – в Дубне, Ленинском, Луховицах, Пущине, по два – в Бронницах, Зарайске, Кашире, Клину, Люберцах, Павловском Посаде, Рошале, Серпухове, Чехове, Шатуре, по одному – во Власихе, Котельниках, Лыткарине, Можайском округе, Озерах, Протвине, Реутове, Серебрянных Прудах, Солнечногорске, Талдоме и Электрогорске.

Ни одного случая заражения за сутки не произошло в Дзержинском, Дмитровском округе, Звездном городке, Истре, Красноармейске, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Черноголовке и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 82 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 511 человек. Выздоровели и выписались 61 382 человека.

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Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из‑за коронавируса. Все спектакли этого периода перенесут на декабрь.

- Замкнутое пространство во время Covid‑19 заставило россиян тратить больше. При это люди стали меньше зарабатывать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Роспотребнадзор не выявил Covid‑19 в продуктах. Инфекция была найдена только в смывах поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте.

- В Минздраве посоветовали не делать КТ «на всякий случай». Сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу.

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.