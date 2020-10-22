РИАМО - 22 окт. К 150-летию со дня рождения писателя Ивана Бунина на портале #Москвастобой составили онлайн-маршрут по его местам в столице, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

22 октября 1870 года родился Иван Бунин — автор «Темных аллей» и «Жизни Арсеньева», первый из русских литераторов лауреат Нобелевской премии.

«В честь 150-летия со дня рождения писателя столичный комитет по туризму и проект #Москвастобой рассказывают о местах в столице, которые связаны с его именем, а представить себе, как выглядят здания, где он жил, поможет инфографика», - говорится в сообщении.

Маршрут доступен по ссылке.

Писателя многое связывало с Москвой. Так, здесь жил его брат, в столице он встретил и свою любовь. А в 1917 году в Москве Бунин делал записи, из которых позже выросла книга «Окаянные дни». Бунин приехал в Москву зимой 1895-го, практически сразу после визита в Санкт-Петербург, где завязал знакомства с Константином Бальмонтом и критиком Николаем Михайловским.

Инфографика на сайте москвастобой.рф покажет, где останавливался писатель, в каком доме произошла судьбоносная встреча с Верой Муромцевой и, где они поселились в столице. Здесь же можно узнать, какие литературные вечера часто посещал писатель, где они проходили и кто еще из известных литераторов их посещал.

Гости сайта также узнают, когда Иван Бунин покинул столицу, и увидят памятник, который установили в честь известного писателя у дома 26 на Поварской улице.

В материале, подготовленном для проекта #Москвастобой, собраны цитаты писателя и интересная информация о нем и его произведениях.