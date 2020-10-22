РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 окт. Самый большой в Московской области детский автогородок планируют открыть в парке подмосковного Красногорска в ноябре этого года, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина проинспектировала ход работ по благоустройству в детском городке «Сказочный» в четверг. В нынешнем году здесь при поддержке областного министерства благоустройства реализуют две программы. В парк добавляют востребованные благоустроительные элементы. Кроме того, на площади около 1,5 тысячи квадратных метров обустраивают автогородок.

«Надеюсь, через 20 дней здесь появится самый большой в Подмосковье автогородок. С самого первого дня, с момента проектирования, мы работаем совместно с ГИБДД. Автогородок будет сделан по всем правилам», - сказала Хаймурзина.

Она пояснила, что маленький ребенок в автогородке, пройдя по специально проложенному маршруту, сможет побывать во всех ситуациях, с которыми может столкнуться в реальной городской среде. Здесь будут воссозданы пешеходный переход, железнодорожный переезд, автобусная остановка, круговое движение, светофоры.

«Организаторы и подрядчики обещают даже любимого детского персонажа, Дядю Степу. Надеюсь, эта площадка станет местом, где наши дети смогут постигать правила дорожного движения и учиться навыкам безопасного поведения в городской среде», - добавила Хаймурзина.

По словам директора МАУК «Парки Красногорска» Виталия Ковтуна, обустройство детского автогородка обойдется в 13,5 миллиона рублей. Проект реализуют по программе софинансирования – 99% выделили из бюджета области, 1% - из местного бюджета.

«Автогородок будет работать круглый год. Здесь будет прокат аккумуляторных машинок. Ребенку будет особенно интересно, что в среде города он сможет управлять неким транспортом», - отметил Ковтун.

Кроме того, он добавил, что если зима выдастся снежной, в автогородке планируют проложить детскую лыжню.