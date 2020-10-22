РИАМО - 22 окт. Две песни группы «Электрические партизаны», которая была основана бывшим участником «ДДТ» Вадимом Курылевым, попали в список экстремистских по решению Минюста, передает Газета.ru.

Суд постановил, что в песнях «Левый террор» и «Звезда и автомат (R.A.F)» есть призывы к насильственным действиям против власти и ее представителей.

«Кроме того, там усмотрели, что в них содержится положительная оценка идеологии насилия. Роскомнадзору было поручено заблокировать доступ ко всем ссылкам на композиции в интернете», - говорится в сообщении.

Группа «Электрические партизаны» появилась на основе проекта «Курылев-бэнд», основанного еще в 1999 году. У коллектива отсутствует постоянный состав. Автором большинства его песен является сам Курылев.

Музыкант входил в состав группы «ДДТ» с 1986 по 2002 год. ​