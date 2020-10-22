РИАМО – 22 окт. «Гарри Поттер» возглавил топ любимых экранизаций россиян, кино снимали по книгам британской писательницы Джоан Роулинг, сообщает Газета.ru.

«На второй строчке в топе расположилась экранизация романа Дж. Р. Р. Толкина — «Властелин Колец» режиссера Питера Джексона», - говорится в сообщении.

Третье место — «Зеленая миля» режиссера Фрэнка Дарабонта по одноименному триллеру Стивена Кинга.

Опрос проводили сервис Okko и книжный сервис «ЛитРес».​