РИАМО - 22 окт. Пять из 19 государственных программ признаны эффективными по итогам 2019 года, пять - низкоэффективными, среди них «Экология», «Дороги», «Переселение из аварийного жилья», сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Она отметила, что эффективными стали программы «Образование», «Спорт», «Социальная защита населения», «Предпринимательство», «Развитие институтов гражданского общества». Наибольшая доля средств была направлена на программу «Образование» – 151 миллиард рублей.

«Эффективными признаны пять государственных программ, удовлетворительная оценка дана девяти программам, низкоэффективная – пяти – «Экология», «Жилище», «Дороги», «Строительство», «Переселение из аварийного жилья», - сказала Масленкина в ходе доклада перед депутатами Мособлдумы.

Общий объем финансирования госпрограмм составил около 1 триллиона рублей, почти все показатели достигнуты, программы выполнены на 90%.

Программы, выполнение которых признали неэффективным, исполнены на 58-80%. Так, по программе «Экология и окружающая среда» были потрачены около 57 миллиардов рублей, что составляет 70% от плана, не достигнуты 15% показателей. По программе «Переселение из аварийного жилья» достигнут только один показатель из четырех.