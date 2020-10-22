РИАМО - 22 окт. Пять из 19 государственных программ признаны эффективными по итогам 2019 года, пять - низкоэффективными, среди них «Экология», «Дороги», «Переселение из аварийного жилья», сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Она отметила, что эффективными стали программы «Образование», «Спорт», «Социальная защита населения», «Предпринимательство», «Развитие институтов гражданского общества». Наибольшая доля средств была направлена на программу «Образование» – 151 миллиард рублей.
Общий объем финансирования госпрограмм составил около 1 триллиона рублей, почти все показатели достигнуты, программы выполнены на 90%.
Программы, выполнение которых признали неэффективным, исполнены на 58-80%. Так, по программе «Экология и окружающая среда» были потрачены около 57 миллиардов рублей, что составляет 70% от плана, не достигнуты 15% показателей. По программе «Переселение из аварийного жилья» достигнут только один показатель из четырех.
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