РИАМО - 22 окт. Коронавирусная инфекция повлияла на эффективность реализации государственных программ в Подмосковье, сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«В текущем году, несмотря на показатели, у нас триллион направляется по всем остальным задачам, которые реализуются в рамках государственных программ. При этом количество показателей практически не изменилось, их 776. Конечно, пандемия внесла свои изменения», - сказала Масленкина.

На сегодня в регионе реализуется 19 региональных программ. Наибольшее число средств будет направлено на здравоохранение - около 270 миллиардов рублей, развитие дорожно-транспортного комплекса - 166 миллиардов рублей, образование - 153 миллиарда рублей.

«По итогам текущего года мы предложим несколько измененную методику оценки программ. Если целевые показатели менялись под давлением коронавируса, например, невозможно в полном объеме провести диспансеризацию, то мы не будем ставить нашим госзаказчикам в минус, и на оценку эффективности это влиять не будет. <...> Мониторинг продолжим и будем отчитываться», - заключила Масленкина.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- Театр «Ленком Марка Захарова» приостановил работу до 4 ноября из‑за коронавируса. Все спектакли этого периода перенесут на декабрь.

- Замкнутое пространство во время Covid‑19 заставило россиян тратить больше. При это люди стали меньше зарабатывать.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Роспотребнадзор не выявил Covid‑19 в продуктах. Инфекция была найдена только в смывах поверхностей в медицинских организациях, на торговых точках и в транспорте.

- В Минздраве посоветовали не делать КТ «на всякий случай». Сейчас в ряде российских субъектах в клиниках наблюдается ажиотаж на эту услугу.

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.