РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 окт. Дорожники ГБУ «Мосавтодор» отремонтировали барьерное ограждение на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона разместил на портале обращение по вопросу содержания дорожных ограждений на Носовихинском шоссе. Он отметил, что кто-то сломал дорожные фишки, и они катаются по дороге. Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ Московской области «Мосавтодор».

«РУАД №7 рассмотрело обращение по вопросу ремонта барьерного ограждения на автомобильной дороге Носовихинское шоссе (Балашиха) (2,7 километр - 15,5 километр ) и сообщает, что работы выполнены. Фотоматериалы прилагаются», - сказал начальник РУАД №7 «Раменское» ГБУ МО «Мосавтодор» Валерий Марисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.